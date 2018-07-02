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02.07.2018 10:53

Глава МИД Эстонии: «Северный поток — 2» — рычаг, с помощью которого Россия вмешивается в европейскую политику

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер требует остановить строительство «Северного потока — 2». Об этом он заявил 2 июля в интервью Die Welt. 

Проект газопровода из России в Германию он считает политическим, а не экономическим.

«Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику. В интересах Европы остановить этот проект», — заявил Миксер.

Напомним, США требуют от европейских партнеров отказаться от участия в строительстве «Северного потока — 2». Однако в той же Die Welt ранее написали, что санкции против европейцев не помогут американцам остановить строительство газопровода.

Справка:

«Северный поток — 2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года, начало строительства — на лето 2018-го.


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ГК «КВС»
28.06.2018 18:09
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Скоро на берегу Финского залива появится жилой квартал бизнес-класса «Наутилус».
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