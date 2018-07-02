Глава МИД Эстонии: «Северный поток — 2» — рычаг, с помощью которого Россия вмешивается в европейскую политику

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер требует остановить строительство «Северного потока — 2». Об этом он заявил 2 июля в интервью Die Welt.

Проект газопровода из России в Германию он считает политическим, а не экономическим.

«Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику. В интересах Европы остановить этот проект», — заявил Миксер.

Напомним, США требуют от европейских партнеров отказаться от участия в строительстве «Северного потока — 2». Однако в той же Die Welt ранее написали, что санкции против европейцев не помогут американцам остановить строительство газопровода.