Перед встречей Путина с Трампом в Петербург приехали американские конгрессмены

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко утром 2 июля встретил делегацию Сената Соединенных Штатов Америки. Снимок, на котором Полтавченко жмёт руку сенатору от штата Алабама и главе делегации Ричарду Шелби, опубликовал в Instagram пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. Ричард Шелби известен тем, что в 2015 году внес поправку в закон, снимающий запрет на приобретение российских двигателей РД-180, которые используются на ракетах «Атлас».

Помимо Шелби в состав делегации вошли: сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота – Джон Ховэн, от штата Южная Дакота – Джон Тун, от Канзаса – Джерри Моран, от Монтаны – Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Со стороны Петербурга во встрече также участвуют председатель законодательного собрания города Вячеслав Макаров, вице- губернатор Олег Марков, председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

В Россию делегация конгрессменов прибыла 30 июня. Северная столица – первая в программе визита. Далее они отправятся в Москву, где пробудут до 5 июля. В столице делегатов ждут встречи в Совете Федерации и Министерстве иностранных дел. Визит проходит на фоне подготовки саммита президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, который состоится в Хельсинки 16 июля.