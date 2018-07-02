Курды ликвидировали главного финансиста ИГ

Курдские военизированные формирования пешмерга при поддержке возглавляемой США коалиции уничтожили в Ираке главного финансиста запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом 2 июля заявил командующий силами ополчения в городе Махмур Сирван Барзани (Sirwan Barzani).

Как передает Lenta.ru со ссылкой на телеканал Rudaw, в ходе совместной операции удалось ликвидировать трех полевых командиров, в том числе боевика Абу Убейду, который отвечал за финансирование. Боевики укрывались в горном районе близ Махмура.

Террористы оккупировали часть территории Ирака летом 2014 года. Через год при поддержке международной коалиции иракские власти начали широкомасштабную кампанию по освобождению районов, захваченных боевиками. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над группировкой, отметив, что угроза терроризма в стране по-прежнему сохраняется.