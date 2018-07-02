Ветер в Петербурге не унимается: автомобили принимают деревья на себя

Сильный ветер продолжает валить деревья в Петербурге утром 2 июля.

Одно из них рухнуло на припаркованный «Фольксваген» на улице Костюшко, между домами 36 и 40, а на улице Кораблестроителей, 29/6, другое – сразу на три машины, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Напомним, вчера спасатели выезжали на места падения деревьев более 50 раз, повреждены были более 40 автомобилей, на улице Орбели ветви разбили несколько окон, кое-где с домов срывало кровли.

Сегодня также неспокойно. Городское управление МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждает об усилении северо-восточного и восточного ветра, местами его порывы могут достигать 15-18 м/с, днём – до 5-10 м/с. Температура воздуха днём поднимется до плюс 16-18 градусов.