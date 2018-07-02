СМИ: В США готовят «безумный» закон, который позволит игнорировать нормы ВТО

В американский конгресс по просьбе президента Дональда Трампа могут в ближайшее время внести законопроект, согласно которому США смогут перестать выполнять нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

Как 2 июля сообщает РБК со ссылкой на Axios, законопроект также позволит Трампу поднять таможенные пошлины без разрешения со стороны конгресса и в нарушение международных правил, указывает издание. По словам источника Axios, «это будет равноценно выходу из ВТО». Собеседник назвал законопроект «безумным», добавив, что конгресс «никогда не даст такие полномочия президенту».

По словам других источников издания, Трампа проинформировали о создании законопроекта в конце мая. Над документом работали сотрудники Министерства торговли, Белого дома и аппарата президента США. При этом помощник Трампа по законотворческой деятельности Марк Шорт, обсуждая законопроект с советником Белого дома по торговой политике Питером Наварро, назвал документ «мертвым». По мнению Наварро, документ получит большую поддержку, особенно от демократов.

«Не секрет, что президент разочарован несправедливым дисбалансом пошлин, который ставит США в невыгодное положение. Он попросил свою команду выработать идеи по исправлению этой ситуации и созданию стимулов, которые приведут к понижению пошлин других государств. Действующая система не дает США рычагов воздействия и никакого стимула другим странам», — заявила изданию пресс-секретарь Белого дома Линдси Уолтерс.

Ранее источники Axios сообщали, что Трамп планирует вывести страну из ВТО. «Он 100 раз обещал выйти из ВТО», — заявил собеседник издания, добавив, что американский лидер часто повторял своим советникам: «Я не знаю, почему мы состоим в организации. ВТО создана, чтобы уничтожить США».

Министр финансов Стивен Мнучин назвал публикацию fake news. «Здесь нет сенсации...Это преувеличение... Мы сосредоточены на свободной торговле. Разрушение барьеров — вот на что направлены наши усилия», — сказал глава американского минфина. Позднее Трамп также опроверг выход США из ВТО. «Я не говорю о выходе из ВТО. Но к нам относились очень плохо, это несправедливая ситуация», — отметил президент.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении Евросоюза они вступили в силу с июня. Евросоюз в ответ на это пошел по трем направлениям. Еврокомиссия открыла 1 июня спор в ВТО, затем с 22 июня были введены дополнительные пошлины в 25% на импорт ряда товаров из США в ЕС для ребалансировки ситуации в рамках правил ВТО. ЕК заявила и о возможности ввести защитные меры на рынке стали Евросоюза, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за «закрытия» рынка США.