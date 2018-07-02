Глава МВД Германии собирается в отставку из-за конфликта с Меркель. Это грозит развалом коалиции

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что намерен подать в отставку с поста главы МВД, а также покинуть пост председателя Христианско-социального союза (ХСС) на фоне разногласий с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Это грозит развалом недавно созданной коалиции.

Как пишет 2 июля РБК со ссылкой на источники Reuters в партии, Зеехофер объявил о намерениях на встрече с партийным руководством в минувшее воскресенье, где обсуждалось, следует ли соглашаться с миграционными предложениями Меркель.

Данный шаг, как отмечает агентство, делает будущее правительства Меркель еще более туманным, поскольку партия канцлера Христианско-демократический союз (ХДС) полагается на свою сестринскую партию ХСС в вопросе сохранения своей власти при помощи созданной три месяца назад коалиции в надежде положить конец политическому кризису.

Зеехофер, который потребовал от Меркель ужесточения политики в отношении беженцев, ранее заявил коллегам, что, несмотря на меры, согласованные с лидерами Евросоюза, он не видит альтернативы высылке части мигрантов обратно, сказал Reuters источник в партии. Меркель эту идею отвергает, добавляет агентство.

Накануне сообщалось, что Меркель встретилась с Зеехофером и обсудила с ним итоги договоренностей стран ЕС по миграционной политике. Зеехофер ранее сказал, что его встреча с канцлером в субботу «не имела никакого эффекта». DW отмечает, что заявление Зеехофером противоречит ранее сделанным заявлениям Меркель по итогам состоявшейся беседы. В интервью телекомпании ZDF канцлер заявила: «Сумма всего, что мы решили, имеет тот же эффект, что и национальные меры». «Это — мое личное заключение. Конечно, ХСС должен будет принять решение сам», — добавила она.