Испанские СМИ о проигрыше сборной: Дворовая тактика пещерного уровня

На футболистов и тренера сборной Испании, которая накануне проиграла России, обрушилась масса критики. Местные издания обвинили команду в плохой подготовке, «дворовой игре» и «блеклости», передает 2 июля телеканал 360.

Корреспондент спортивной газеты Marca Хосе Луис Уртадо назвал старт международного турнира для сборной «практически расстрельным»: перед ним был уволен тренер Хулен Лопетеги.

«Испания сама себе устроила хаос и сделала для этого все возможное», — отметил журналист. По его мнению, состояние вратаря Де Хеа было видно еще в игре против Португалии. Надежды возлагались на Иско, Асенсио и Диего Косту, но оказались нереализованными.

Атаку испанцев Уртадо охарактеризовал как «дворовую тактику с исполнением пещерного уровня». Он подчеркнул, что россияне ждали пенальти, не боялись их и использовали предоставленную возможность.

Еще одна известная испанская газета AS оценила чемпионат для сборной, назвав его «скомканным от начала до конца». Все началось, пишет автор статьи, с увольнения Лопетеги и завершилось «демонстрацией никчемности Де Хеа в серии пенальти». Иско, выступивший «против остального мира», потерпел от него ожидаемое поражение.

Гораздо более критично об испанской сборной отозвался портал Granada Hoy. Футболистов сборной охарактеризовали как спортсменов с крепким телом, но страдающих шизофренией.

«Испания не сумела пройти дальше лишь по одной причине: она даже не претендовала на это», — отметил автор статьи.

Некоторые издания, например каталонская La Vanguardia, попросту отозвались об Испании как о посредственности и заявили, что команда заслужила свой вылет.

Напомним, основное время матча и два дополнительных тайма завершились вничью 1:1. В серии пенальти вратарь Игорь Акинфеев сумел взять два удара соперника, в то время как все российские футболисты был точны при исполнении 11-метровых. Итоговый счет по пенальти 4:3, Россия впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Как Петербург вместе со всей Россией праздновал победу сборной, читайте и смотрите в материале «Фонтанки».