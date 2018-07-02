Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» испытают на дальнем бомбардировщике

Гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса «Кинжал» будут испытываться на дальнем стратегическом бомбардировщике Ту-22М3.

Как 2 июля сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе, на одном самолете будут проводиться испытания сразу нескольких гиперзвуковых ракет. Сроки их начала пока не сообщаются.

Ракетный комплекс «Кинжал» впервые был представлен в ходе обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию в марте текущего года. Это оружие предназначено в первую очередь для нанесения ударов по авианосцам и эсминцам. К цели ракета идет с гиперзвуковой скоростью, а ее носитель – самый быстрый серийный истребитель в мире МиГ-31 – позволяет быстро доставить «Кинжал» к месту пуска.