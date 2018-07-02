Google подписал Крымский мост на украинском языке

Сервис Google Maps написал название Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью России. Со стороны Крыма переправа обозначена на украинском языке.

Со стороны Тамани сервис написал по-русски «Крымский мост», со стороны Керчи — по-украински «Кримський Мiст».

Мост был торжественно открыт 15 мая, через два дня он появился на картах Google, но название конструкции указано не было.​

Фото: Скриншот сервиса Google Maps

Строительство самого длинного в Европе транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Его вела одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж», принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта составила 222,5 миллиарда рублей, а с учётом затрат заказчика – почти 228 миллиардов рублей. Стоимость строительства автомобильной части моста через Керченский пролив, согласно акту приёмки, составила 96,9 миллиарда рублей. По условиям контракта, автомобильное движение по мосту должны были открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года. Однако после визита на стройплощадку президента России Владимира Путина было принято решение запустить автомобильную часть моста досрочно. Грузовики, как ожидается, поедут по Крымскому мосту в октябре. Открыл мост лично глава государства, проехав по 19-километровому сооружению за рулём «КамАЗа» 15 мая.