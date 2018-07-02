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02.07.2018 08:15

В Москве экстренно сел Boeing 737 из-за разгерметизации салона

Самолет Boeing 737 авиакомпании Tajik Air, вылетевший из Москвы в таджикский Худжанд, был вынужден вернуться в аэропорт Домодедово утром 2 июля. Причиной стала разгерметизация салона, рассказал пресс-секретарь Худжандского международного аэропорта Юсуф Маюсуфов

«В самолете таджикской авиакомпании, летевшем из Москвы в Худжанд, над Рязанью началась разгерметизация самолета. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Израсходовав определенное количество горючего, самолет успешно приземлился в аэропорту Домодедово», — цитирует Маюсуфова «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

скриншот страницы сервиса flightradar24

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По предварительной информации, экипаж и пассажиры не пострадали.

Ранее стало известно, что летевший в Худжанд Boeing 737 развернулся над Рязанской областью, после чего начал кружить над Подмосковьем. На портале Flightradar24 самолет был отмечен красным цветом. Это означает, что пилот сообщил об аварийной ситуации на борту судна.

Комиссия МАК выяснит причины разгерметизации салона.


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