На Байконуре Telegram и соцсети стали вне закона

На космодроме Байконур ввели запрет на пользование соцсетями в рабочее время. Распоряжение подписал директор космодрома Евгений Раковский.

Как 2 июля пишет РБК со ссылкой на РИА Новости, согласно распоряжению, запрет вводится «в целях обеспечения мер по предотвращению утечки служебной информации», а также для «укрепления трудовой дисциплины». В частности сотрудникам космодрома запрещается использовать в рабочее время личные мобильные телефоны и планшеты для посещения сайтов социальных сетей и систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями, следует из распоряжения.

В документе, как отмечает агентство, также приводится список сайтов соцсетей, посещение которых запрещено, а также названия мессенджеров, включая Telegram. Служебную переписку, согласно распоряжению директора, сотрудникам космодрома предписано вести через корпоративный сервис электронной почты.

Всех сотрудников Байконура обязали подписать ознакомление с данным документом, добавил источник агентства.

В феврале этого года «Коммерсантъ» сообщал о планах Минобороны запретить в армии смартфоны. Со ссылкой на два источника, близких к Генеральному штабу, издание писало о проработке соответствующего проекта запрета. В частности предполагалось запретить для всех военнослужащих смартфоны, а также аппараты, оснащенные функцией фото- и видеосъемки. Кроме этого, в гаджетах не должно быть определения геолокации и камеры, а должен быть фонарик, календарь, встроенный будильник, а также функция отправки СМС. Военнослужащим предлагалось пользоваться обычными кнопочными телефонами.