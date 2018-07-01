Хорватия победила Данию и сыграет с Россией за выход в полуфинал чемпионата мира

Победой сборной Хорватии завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Дании в Нижнем Новгороде 1 июля. Основное время и два дополнительных тайма закончились со счетом 1:1.

Счет открыли датчане: уже на первой минуте мяч забил Матиас Йоргенсен. Хорваты ответили на четвертой минуте голом Марио Манджукича. В пенальти сильнее оказалась хорватская команда.

Таким образом, сборная Хорватии сыграет против России 7 июля в Сочи. Ранее российская сборная победила Испанию по тому же сценарию: 1:1 в основное и дополнительное время и победа по пенальти.