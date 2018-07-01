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01.07.2018 23:29

МЧС: За день спасатели 51 раз выезжали к поваленным деревьям и конструкциям

Ветреный день 1 июля доставил хлопот не только владельцам помятых упавшими деревьями машин, но и сотрудникам МЧС. Спасатели пилили деревья и освобождали проезжую часть от упавших конструкций больше 50 раз за сутки. 

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МЧС, из 51 вызова большая часть касалась упавших деревьев. Стволы перегораживали проезжую часть и пешеходные зоны, помяли множество автомобилей — за день 41 раз. Ещё десять вызовов касались падения кровли, рекламных щитов и прочих конструкций. Статистику ведомства подтверждают и горожане — читатели «Фонтанки» не единожды сообщали о сломанных стволах, реже — о летающих кусках заборов и крыш. За вечер 1 июля прибавилось несколько эпизодов — на Софийской клён «обнял» иномарку, часть забора прикрыла KIA на Союзном проспекте.  

 

 

Страдали не только вещи, но и люди — ветер перевернул коляску с младенцем на улице Димитрова. Задержаться на платформах пришлось направляющимся в сторону Выборга горожанам — на пути между Удельной и Ланской упало дерево

Напомним, в предыдущий «древопад», 20 июня, спасатели выезжали на подобные вызовы 22 раза — на 38 раз меньше, чем 1 июля. 


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