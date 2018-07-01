«Акинфеев все решил». Петербург празднует победу сборной России

Ликующая толпа заполнила Невский проспект после исторического выхода сборной России по футболу в 1/4 финала чемпионата мира. Болельщики славят команду и главного героя вечера — вратаря Игоря Акинфеева.

Фанаты сборной России, а среди них в центре Петербурга оказались не только россияне, но и болельщики из других стран, неистово ликуют на главной улице города вечером 1 июля. «Дзюба-Дзюба забивай», «Акинфеев все решил», – скандирует толпа. Сигналят и машины, из окон которых болельщики размахивают национальными флагами. При этом движение на Невском не перекрыто, но автомобили двигаются с небольшой скоростью.

Напомним, России удалось вырвать победу у сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Основное время закончилось со счётом 1:1, в овертайм также мячей в воротах не прибавилось. В серии послематчевых пенальти Игорь Акинфеев взял два мяча, оформив выход сборной в четвертьфинал.