Ветер в Петербурге разгулялся: с домов сдувает кровлю, деревья падают по всему городу

Древопад из-за ветра к вечеру 1 июля усилился — по всему Петербургу из-за сломанных стволов помяты машины. Кровлю сдувает со здания на Стрелке Васильевского острова.

Спасатели продолжают напряженную работу в воскресенье 1 июля. Сообщения о падающих на машины деревьях поступают из всех районов города, не выдерживают стихии кровли и заборы. Так, читатели «Фонтанки» сообщили о сорванном ограждении на Яхтенной улице, там строится детский сад. Два припаркованных автомобиля, по словам читателей, помяты из-за придавившего их дерева на улице Кораблестроителей. Листы кровли срывает неподалёку — на Малом проспекте, дом 2.

Фотографии последствий урагана появляются и в соцсетях. На улицах Бобруйская, Пархоменко и проспекте Луначарского деревья упали на машины и перегородили дорогу пешеходам. На Пионерстроя ствол упал на провода, на улице Орбели ветви в падении разбили несколько окон и приземлились на «Жигули».

Не обошёл ураган и центр города – очевидцы заметили спасателей на крыше дома номер 2 по набережной Макарова на стрелке Васильевского острова. На Невском проспекте упал чугунный столб. Правда, причины не ясны – либо его уронил ветер, либо пыл болельщиков после выхода сборной России в 1/4 финала.

Ураганный ветер вносит свои коррективы в жизнь города уже сутки. «Фонтанка» упоминала про перевёрнутую коляску с младенцем, сбой в движении электричек и упавший лист железа с крыши дома на Типанова.