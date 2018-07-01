Жирков из-за травмы больше не сыграет на чемпионате мира

Полузащитник сборной России Юрий Жирков больше не сможет сыграть на чемпионате мира по футболу. Об этом после победы над Испанией 1 июля заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

«Боюсь, для Жиркова это был последний матч на турнире. Если мы его только к финалу не подготовим. С больной ногой вышел, тайм выдержал, но потом стало сказываться», – сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сборная России обыграла Испанию в серии пенальти (1:1 основное время, 4:3 по пенальти) и вышла в четвертьфинал, где сыграет 7 июля против победителя пары Хорватия – Дания.