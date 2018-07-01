В центре Петербурга машина вылетела на тротуар и загорелась

На углу Малой Морской и Гороховой вечером 1 июля седан Peugeot выехал на тротуар и врезался в ограждение.

Очевидцы говорят, что автомобиль с областными номерами подрезали. Он задел пешехода, врезался в ограждение и загорелся. «Водителя успели вытащить из машины. При мне девушку лет 25-ти, в тряпках и крови, вынесли из бара Сraft Brew cafe», – передает с места ДТП корреспондент «Фонтанки».

На месте аварии находятся реанимация, скорая, пожарная служба.