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Чемпионат мира по футболу 2018
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01.07.2018 20:51

Мы в четвертьфинале, а испанцы едут домой

Дзюба-зверь и слезы игроков от исторического выхода в четвертьфинал чемпионата мира. «Фонтанка» рассказывает о главном матче в истории сборной России.
Мы в четвертьфинале, а испанцы едут домой

Болельщики сборной России перед матчем с Испанией излучали оптимизм, хотя, казалось бы, откуда ему взяться после 0:3 от Уругвая?

– Мы не верим, мы знаем, что Россия выиграет, – радостно завопил Евгений из Гомеля с накладными усами. – Беларусь, ууу! Что? А, откуда знаем про победу… У папы сегодня предчувствие было хорошее.

Накладные усы надежды, по большей части самодельные, были одним из самых популярных атрибутов российских болельщиков наряду с кокошниками. По большей части, вели они себя тихо. Никаких «Катюш» и гимнов. Лишь немного показушно на камеры скандировали «Россия!».

Уже на трибунах коллективное немного захватило и шум усилился. В начале матча болельщики развернули баннер «Сказку сделать былью». Один из углов зашел на места с испанскими фанатами, и те долго боролись с россиянами, не давая полностью развернуть полотно. Но каким-то усилиями стяг все-таки развернули. Первая маленькая победа – предвестник большой.

На пятой минуте Головин пронесся по правому флангу и заработал штрафной. Зрители как один поднялись с мест, но «воздух» выиграла «красная фурия». Зобнин убежал в прорыв, справа несся Дзюба, но неудачный пас испортил такую заманчивую контратаку.

Полным шоком стал первый пропущенный гол на 12-й минуте встречи. Юрий Жирков сфолил на Начо Фернандесе на правом фланге. После подачи штрафного в исполнении Марко Асенсио мяч от лодыжки Сергея Игнашевича, боровшегося в этот момент с Серхио Рамосом, улетел прямо в ворота. Автогол официально записали на 38-летнего защитника ЦСКА. Такого начала точно никто не ожидал, но российская сборная, хоть отдала мяч испанцами, пыталась найти контригру.

Основное время игры

Самедов каким-то чудом продрался в штрафную Испании на 30-й минуте, пяточкой пытался сыграть на Кузяева, но соперник помешал Далеру принять мяч. За несколько минут до этого была еще одна попытка Самедова сыграть изящно, пробросив мяч между ног испанцу, получилась неудачной. Дзюба как зверь бился в штрафной, его сбивали, он падал, но Артем не давил на жалость судьи, а вскакивал, и бежал дальше. «Красная фурия» продолжала контролировать мяч, но как-то безыдейно. А подопечные Черчесова, кажется, действительно делали все, что могли.

На 36-й минуте россиянам удалось создать первый огненный без преувеличения момент: серия коротких перепасовок замкнулась на Головине. На самом деле момент длился считанные мгновения, но на эмоциях казалось, что Головин слишком долго приноравливался для удара. «Да бей ты уже!!!», – не выдержал кто-то из российских журналистов. Головин ударил. Неплохо, но мимо.

Завершился первый тайм сказочно. На 40-й минуте Дзюба в очередной борьбе на втором этаже в штрафной испанцев спровоцировал Пике коснуться мяча рукой, и судья без сомнений показал на 11-метровую точку. Реализовать пенальти вышел сам Дзюба. Он хладнокровно сравнял счет 1:1. На трибунах началось полное сумасшествие.

Вернулось безудержное веселье, которое пропало после проигрыша Уругваю. В перерыве люди в очередях за едой распевали гимн и «Катюшу».

Во втором тайме по сути мало что изменилось. Сборная России брала сумасшедшим желанием и физикой, испанцы – индивидуальным мастерством, но словно не верили, что для того, чтобы обыграть хозяев, действительно нужно постараться. Опасных моментов у ворот Акинфеева почти не было. К 65-й минуте Черчесов использовал три замены. Сразу после перерыва вместо Жиркова вышел Владимир Гранат, на 60-й вместо Самедова –Денис Черышев, на 65-й вместо Дзюбы – Федор Смолов. Испанцы к 70-й минуте поменяли только двоих. Одним из вышедших на поле стал 34-летний полузащитник Андрес Иньеста – некогда главный мозг этой сборной и «Барселоны».

И именно он на 85-й минуте едва не похоронил сборную России, плотно приложившись к мячу. Но отлично среагировал Акинфеев, и он же успел отразить добивание Яго Аспаса. Под конец испанцы совсем прижали хозяев поля к их воротам, но россияне смогли выстоять. Свисток судьи о завершении основного времени трибуны встретили, аплодируя команде стоя, а российские футболисты – упав на газон.

Добавленное время

В добавленное время команда Черчесова почти не пыталась атаковать. В полном составе россияне отошли на свою половину поля и защищались, стараясь дотянуть до серии пенальти. В какой-то момент во втором тайме зрители притихли, словно боясь спугнуть сумасшедшую удачу, которая была в эти минуты на их стороне. Заводить болельщиков со скамейки запасных собственноручно пришлось Самедову и Артему Дзюбе.

Второй дополнительный тайм команды доигрывали под дождем.

На 100-й минуте два игрока Испании столкнулись и упали на границе штрафной сборной России – красивая аллегория ко всему матчу.

Серия пенальти

Дотерпев, сборная России вырвала историческую победу в серии пенальти со счетом 4:3. Акинфеев сумел взять два удара – Аспаса и Коке, в то время как его визави Давид Де Хеа – ни одного. Россия в четвертьфинале. Игроки, болельщики рыдали от счастья. Такое никогда не забыть. Теперь у России новый главный матч – 7 июля в Сочи, где ее соперником станет победитель пары Дания – Хорватия. И уже кажется, что ничего невозможного действительно нет. Сегодня в это можно поверить.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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