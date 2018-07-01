Акинфеев: Сегодня мы всех убедили, что Россия умеет играть в футбол

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев, признанный лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании, поделился мыслями об историческом успехе.

«Хочу поблагодарить всех любителей футбола за поддержку. Не всегда же испанцам должно везти. На сей раз удача была на нашей стороне. Мы проводим фантастический чемпионат мира. Сегодня мы всех убедили в том, что Россия умеет играть в футбол!» – заявил Акинфеев в эфире «России 1».

Напомним, основное время матча и два дополнительных тайма завершились вничью 1:1. В серии пенальти вратарь Игорь Акинфеев сумел взять два удара соперника, в то время как все российские футболисты был точны при исполнении 11-метровых. Итоговый счет по пенальти 4:3, Россия впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.