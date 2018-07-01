«Мы верили в чудо и в Акинфеева»: сборная России отмечает победу
Игроки сборной России по футболу, которая впервые прошла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, дали первые комментарии после матча с Испанией. Они опубликованы 1 июля вечером в официальном твиттере команды.
«До конца не верится, что мы это сделали, все счастливы! Все говорили, что готовы умереть на поле — и каждый это сделал», – заявил Федор Смолов.
Федор Смолов после матча pic.twitter.com/QWgGNmmkEJ— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Артем Дзюба умудрился во время игры сорвать голос, он коротко оценил матч: «Это чудо! Но мы верили в него — в чудо и в Акинфеева».
Артем Дзюба после матча!! pic.twitter.com/AjM4BhmWvO— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Напомним, сборная России в серии пенальти со счетом 4:3 одолела Испанию в матче 1/8 финала мундиаля.
Победная раздевалка @TeamRussia 🔥🔥🔥— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Всех с победой!! pic.twitter.com/Y7cmInTgsd