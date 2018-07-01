Ким Чен Ын отправился в поля на зеленой «Ладе Приоре»

Лидер Северной Кореи отправился с полевой инспекцией на Ладе Приоре зелёного цвета. Отмечается, что он посетил сельские районы.

Южнокорейское агентство Yonhap опубликовало фотографии, на которых он сидит на заднем сидении российской легковушки. В подписи к снимку указано, что «Ким Чен Ын путешествует на старом легковом автомобиле». Как эта машина оказалась у него, не раскрывается.

Но журналисты отмечают, что северокорейские СМИ с помощью таких фото представляют фигуру председателя Кима как «заботливого» лидера, который не прочь лично отправиться с полевой инспекцией.

Напомним, что в мае «АвтоВАЗ» заявил, что отказ от выпуска Лады Приоры затянулся, в том числе потому, что эти машины были востребованы на некоторых зарубежных рынках.