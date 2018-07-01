Россия впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Победой сборной России завершился матч 1/8 финала чемпионата мира против Испании 1 июля в Москве. Россияне одержали победу в серии пенальти.

Победой сборной России завершился матч 1/8 финала чемпионата мира против Испании 1 июля в Москве. Россияне одержали победу в серии пенальти.

Основное время и дополнительные таймы завершились вничью 1:1. Первыми счет открыли испанцы. Точнее, помог им в этом российский защитник Сергей Игнашевич, от ноги которого на 12-й минуте мяч улетел в ворота Игоря Акинфеева. Сравнять счет сборной России удалось на 41-й минуте: пенальти реализовал Артем Дзюба. Основное время завершилось вничью 1:1.

В серии пенальти со счетом 4:3 (Акинфеев отбил дважды) сильнее оказались россияне. Twitter сборной России прокомментировал это коротко.