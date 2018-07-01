Россия и Испания переходят к серии пенальти

Основное время и два дополнительных тайма матча 1/8 финала чемпионата мира Россия – Испания завершились вничью 1:1. Таким образом, победитель будет определяться после серии пенальти.

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