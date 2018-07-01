Россия и Испания переходят к серии пенальти
Основное время и два дополнительных тайма матча 1/8 финала чемпионата мира Россия – Испания завершились вничью 1:1. Таким образом, победитель будет определяться после серии пенальти.
Нас ждет серия пенальти! Верим!!!#вместемыкоманда pic.twitter.com/Q2MdTXzdPz
— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Напомним, что первый гол Сергей Игнашевич забил в собственные ворота. Артем Дзюба с пенальти сравнял счет.
Россия играет в 1/8 финала ЧМ впервые за 32 года.