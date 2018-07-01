Россия впервые в истории чемпионатов мира воспользовалась четвертой заменой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал замену в первом дополнительном тайме в матче против Испании на чемпионате мира. Игра 1/8 финала чемпионата мира проходит 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

Отметим, это была уже четвертая замена российской сборной, ранее регламент ЧМ допускал не более трех замен на команду. Четвертую разрешили делать в дополнительное время только в 2018 году. Черчесов поменял Далера Кузяева на Александра Ерохина.

Напомним, основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. Открыл счет Сергей Игнашевич автоголом, сравнял его Артем Дзюба с пенальти. Российская сборная впервые в истории играет в 1/8 финала чемпионата мира.