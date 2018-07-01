На Парнасе ветер оторвал кусок забора, дерево закрыло вход на кладбище

Стихия продолжает менять городские пейзажи вечером 1 июля. Пострадали уже не только деревья, ветер вырвал часть металлического забора на Парнасе.

Фото разрушений очевидцы продолжают выкладывать в соцсетях. Упавшие деревья повредили автомобили во дворе на улице Маршала Тухачевского. Помяты минимум две машины.

Ещё одно дерево упало на Волковском проспекте, перекрыв один из входов на Волковское кладбище.

На Парнасе ветер вырвал часть забора, куски металла разбросало по проезжей части на улице Николая Рубцова, едва не задев припаркованные автомобили.

Напомним, накануне ветер уронил коляску с младенцем. А сегодня с крыши на улице Типанова сорвало кусок металла, дерево остановило движение электричек на Выборгском направлении.

Ветер в городе, по прогнозам синоптиков, не стихнет и 2 июля.