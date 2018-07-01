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01.07.2018 18:49

Митинги против пенсионной реформы закончились задержаниями

В нескольких российских городах задержаны участники митингов против пенсионной реформы. Пока известно как минимум о шестерых задержанных.

Телеграм-канал FreeNews-Volga сообщил о двух задержанных в Саратове. Znak.com пишет о задержании трех активистов в Кургане, а ОВД-Инфо сообщает об одном задержанном в Пензе, его якобы обвиняют в неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

 

Напомним, что сегодня акции против повышения пенсионного возраста проходят по всей России, более чем в 30 городах. Самые многочисленные мероприятия прошли в Омске и Челябинске. 


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