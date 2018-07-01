На матче Россия – Испания аншлаг, «Лужники» забиты под завязку
Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Россия – Испания повторил рекорд посещаемости турнира. По данным организаторов, на игре присутствуют 78011 человек.
Отметим, это максимальная вместимость «Лужников». Ранее столько собирал только матч открытия между Россией и Саудовской Аравией.
Аншлаг на матче #ESP vs #RUS!🙌 pic.twitter.com/xt04P0sgsQ
— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 июля 2018 г.
Счет в игре Россия – Испания на данный момент 1:1. Автогол в начале встречи забил Игнашевич, в концовке первого тайма Дзюба сравнял счет с пенальти.