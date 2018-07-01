На матче Россия – Испания аншлаг, «Лужники» забиты под завязку

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу Россия – Испания повторил рекорд посещаемости турнира. По данным организаторов, на игре присутствуют 78011 человек.

Отметим, это максимальная вместимость «Лужников». Ранее столько собирал только матч открытия между Россией и Саудовской Аравией.

Счет в игре Россия – Испания на данный момент 1:1. Автогол в начале встречи забил Игнашевич, в концовке первого тайма Дзюба сравнял счет с пенальти.