Горящее колесо бензовоза перекрыло трассу между Москвой и Петербургом

Пожарные новгородского МЧС тушат бензовоз на новой платной трассе М-11 между Москвой и Петербургом. На 444-м километре в сторону Северной столицы автомобилистов отправляют на старую дорогу М-10.

Как сообщает МЧС Новгородской области, пожар начался в 14:30 1 июля. Загорелось колесо автоцистерны, но вскоре пламя перекинулось на кузов. Горят три из шести отсеков, это около 40 кубометров топлива. Руководство трассы приняло решение ограничить движение на дороге. От Москвы к Петербургу на 444-м километре, возле поворота на Бологое, машины отправляют на старую дорогу, М-10. На 498-м километре машины разворачиваются в технической зоне. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС, по состоянию на шесть часов вечера дорога ещё перекрыта.