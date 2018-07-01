Задержанный в столичном «Дикси» рассказал, как лечил алкоголизм захватом заложников

Мужчина, который взял в заложники 26-летнюю девушку в магазине «Дикси» в Москве, объяснил причину своего поступка. Видеозапись допроса 1 июля распространил Следственный комитет России.

Довольно скомкано он пояснил, что его зовут Александр Анатольевич Хуторянин, и он зашел в магазин, убегая от «активистов», которые били его в лесу.

«У меня в лесу осталась сумка и документы. Активисты меня гоняли. Я убежал, кто-то у них забрал эти документы. Решил, раз не отдают, пусть с ними ФСБ разбирается, – рассказал Хуторянин. – А что мне делать? Меня убили бы, наверное, я не знаю».

При этом он дал и второе объяснение, оправдав свой поступок попыткой «избавиться от алкогольной зависимости адреналином». Он отметил, что никогда не употреблял наркотики, но страдает от алкогольной зависимости. «Пьяница, да», – признался Хуторянин.

Теперь ему грозит уголовное дело по статье 206 УК РФ за захват заложника. В данный момент с задержанным работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Пострадавшая девушка находится в больнице.