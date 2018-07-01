Еще
20:25 01.07.2018
Новость часа
20:17
«Мы верили в чудо и в Акинфеева»: сборная России отмечает победу
Пришлите свою новость!
20:17
«Мы верили в чудо и в Акинфеева»: сборная России отмечает победу
19:42
Россия впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира
19:33
Россия и Испания переходят к серии пенальти
19:29
Россия впервые в истории чемпионатов мира воспользовалась четвертой заменой
19:01
На Парнасе ветер оторвал кусок забора, дерево закрыло вход на кладбище
18:52
Основное время матча Россия – Испания завершилось вничью
18:49
Митинги против пенсионной реформы закончились задержаниями
18:42
На матче Россия – Испания аншлаг, «Лужники» забиты под завязку
18:08
Горящее колесо бензовоза перекрыло трассу между Москвой и Петербургом
18:02
Задержанный в столичном «Дикси» рассказал, как лечил алкоголизм захватом заложников
17:57
Ничья после первого тайма: Россия играет с Испанией
17:45
Дзюба забивает с пенальти: Россия сравняла счет в матче с Испанией
17:23
Король Филипп VI приехал в «Лужники» на матч Испания — Россия
17:16
Матч против Испании начался с автогола Игнашевича
16:54
Очевидцы: 7 солдат-срочников пострадали на военных соревнованиях под Муромом
16:28
Грузинские СМИ перепутали россиян и белорусов: при ДТП на Гомборском перевале российские туристы не пострадали
16:23
Кокошники, танцоры фламенко и бурые медведи: столица готовится к матчу Россия - Испания
15:53
Автор «побега века», гангстер Редуан Фаид сбежал из французской тюрьмы на вертолете
15:44
Кузяев и Дзюба сыграют с первых минут против Испании
14:58
Ветер в Петербурге сдул с дома крышу и уронил младенца
14:38
На митинги против пенсионной реформы вышли тысячи человек
14:20
Заложницу из московского «Дикси» освободили
14:12
Стену дома в Приморском районе зафиксировали скобами
14:05
В РПЦ посоветовали не заводить отношений с иноверцами во время ЧМ-2018
13:53
СМИ: Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Грузии
13:46
Рабочая неделя в Петербурге начнётся с ветра и потепления
13:21
Дзюба собирается вывернуться наизнанку в матче с Испанией
13:10
В Петербурге с 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ
13:03
Рабочий погиб под грудой кирпичей в торговом центре в Купчино
12:42
Рейс в Аликанте из Петербурга задержали сонные испанские пилоты
12:25
В магазине «Дикси» в Москве мужчина с ножом захватил заложницу
12:21
В России дорожают сигареты
11:59
Российскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотники
11:42
В ПДД с 1 июля внесли новые запрещающие знаки
11:31
Пятиклассников в Петербурге подозревают в насилии над детсадовцем
11:24
Ростовчанин без трусов на Красной площади протестует против пенсионной реформы
11:14
Английский болельщик: В России меня не съел медведь и не отравили
11:03
Первые митинги против пенсионной реформы проходят без происшествий
10:58
Электрички в сторону Выборга отменило поваленное дерево
10:52
«Аврора БГ», забравшая клиентов закрывшейся «Матрешки Тур», приостановила чартеры
10:45
В Швеции теперь нужно спрашивать разрешения на секс
10:39
Мусоровоз устроил свалку посреди Колтушского путепровода
10:27
Основной защитник сборной Испании может не сыграть с Россией из-за травмы
09:59
Дзагоев может сыграть с Испанией
01:47
В Александровском парке дадут бесплатное Leto
01:31
В “Новой Голландии” покажут скандальную ленту с Миком Джаггером
01:15
Петербуржцев научат защите от хейтеров
30/06
Ученые назвали продукты, которые повышают и снижают риск развития рака
30/06
Роналду летит домой вслед за Месси: Уругвай выбил Португалию с ЧМ-2018
30/06
Петербуржцы спасают Бемби от голодной смерти
30/06
Баннер болельщиков на матче с Уругваем обойдется России в 10 тысяч долларов
30/06
На Ленской потушили квартирный пожар
30/06
Во Владивостоке ответили Петербургу своей версией «Алых парусов» с парусником и салютом
30/06
На Ленинском мужчина выпал из окна
30/06
Испанец требует от FIFA 15 млн евро за систему видеоповторов
30/06
Закрывается сервис FindFace, который по фото находил пользователей «ВКонтакте»
30/06
Кержаков: Горжусь Миланой, которая нашла в себе силы во всем признаться
30/06
Петербург будет отмечать день прибытия продобоза в блокадный Ленинград
30/06
Кот Макс и бобер Боб без перевода возмутили христианского демократа Литвы
30/06
Месси едет домой: Франция первой на ЧМ-2018 вышла в четвертьфинал
30/06
На Москву обрушился шторм столетия
30/06
В «Галерее» официант «Гинзы» спас репетитора по химии после редкого наркотика
30/06
Ссора нигериек из-за билетов на мундиаль закончилась в полиции
30/06
Сотрудника кунгурского «Водоканала», который сообщил о «плате за дождь», уволили
30/06
FIFA расстается с Марадоной из-за его поведения на арене «Санкт-Петербург»
30/06
Банк «Уралсиб» с 1 июля заблокирует бюджетникам и студентам карты Visa и Mastercard
30/06
СМИ: На преподавателя Бауманки напали с ножом прямо в университете
30/06
Отслоившуюся от дома на Щербакова панель вернут на место, опасности для жильцов в ней не нашли
30/06
Милана Кержакова: Историю про похищение сына я придумала из-за наркомании
30/06
«Вместе мы сила!»: футболисты сборной России записали обращение к болельщикам
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
01.07.2018 17:57

Ничья после первого тайма: Россия играет с Испанией

Первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира между Россией и Испанией завершился вничью. Встреча проходит 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

Счет открыл российский защитник Сергей Игнашевич — правда, забил он в свои ворота после неудачного столкновения с Серхио Рамосом. В концовке первого тайма счет сумел сравнять Артем Дзюба, который реализовал пенальти. Его назначили после того, как Пике нарушил правила в штрафной, коснувшись мяча рукой после углового. 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
29.06.2018 20:00

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» окончен монтаж лифтового оборудования

Окончен монтаж лифтового оборудования в ЖК «Образцовый квартал 3», который входит в малоэтажную концепцию застройки проекта «На Царскосельских холмах». Уже в июле будут произведены пусконаладочные работы.
Компания Л1
29.06.2018 17:43

12 друзей Компании Л1

Компания Л1 заключила договоры с 12-ю петербургскими агентствами, которые в течение последних лет были надежными партнерами компании. Среди них: "Квартал недвижимость", "Первый центр новостроек", "Адвекс-новостройки", "АН Плюс", "Тренд", "Петербургские новостройки", "Магазин квартир", "Итака", ИП Патанин, "Статус", "Александр-недвижимость", "Мир квартир"
ГК «УНИСТО Петросталь»
29.06.2018 16:51

Доля однокомнатных квартир на рынке СПб и Ленобласти сократилась до 45-50%

Ранее она составляла около 65-70%. Такое снижение вызвано ростом популярности малогабаритных двухкомнатных квартир, площадью от 45 до 50 кв. м. в условиях снижающейся ипотечной ставки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Мы верили в чудо и в Акинфеева»: сборная России отмечает победу
Россия впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Россия и Испания переходят к серии пенальти
Россия впервые в истории чемпионатов мира воспользовалась четвертой заменой
Основное время матча Россия – Испания завершилось вничью
На матче Россия – Испания аншлаг, «Лужники» забиты под завязку
Ничья после первого тайма: Россия играет с Испанией
Дзюба забивает с пенальти: Россия сравняла счет в матче с Испанией
Король Филипп VI приехал в «Лужники» на матч Испания — Россия
Матч против Испании начался с автогола Игнашевича
Россия впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Виктор Файзулин: Против испанцев надо использовать все шансы, которые у нас будут
Если ты не Марадона, не чуди на стадионе
Две недели чемпионата мира. Что мы запомнили?
Как мы играли с Испанией в футбол, и что нас ждет в 1/8 финала
«Не надо немцам в июне соваться в Россию». Соцсети провожают Германию с чемпионата мира
Кадыров залюбил: почему египтяне винят в провале сборной на ЧМ-2018 Чечню
Вырванная победа на лице Марадоны
Месси остается с нами
«Это праздник не для вас»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Кокошники, танцоры фламенко и бурые медведи: столица готовится к матчу Россия - Испания

Пресс-служба Приморского района

Отслоившуюся от дома на Щербакова панель вернут на место, опасности для жильцов в ней не нашли

Петербуржцы спасают Бемби от голодной смерти

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
29.06.2018 20:00
В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» окончен монтаж лифтового оборудования
Окончен монтаж лифтового оборудования в ЖК «Образцовый квартал 3», который входит в малоэтажную концепцию застройки проекта «На Царскосельских холмах». Уже в июле будут произведены пусконаладочные работы.
Компания Л1
29.06.2018 17:43
12 друзей Компании Л1
Компания Л1 заключила договоры с 12-ю петербургскими агентствами, которые в течение последних лет были надежными партнерами компании. Среди них: "Квартал недвижимость", "Первый центр новостроек", "Адвекс-новостройки", "АН Плюс", "Тренд", "Петербургские новостройки", "Магазин квартир", "Итака", ИП Патанин, "Статус", "Александр-недвижимость", "Мир квартир"
ГК «УНИСТО Петросталь»
29.06.2018 16:51
Доля однокомнатных квартир на рынке СПб и Ленобласти сократилась до 45-50%
Ранее она составляла около 65-70%. Такое снижение вызвано ростом популярности малогабаритных двухкомнатных квартир, площадью от 45 до 50 кв. м. в условиях снижающейся ипотечной ставки.
Setl City
29.06.2018 16:21
Эксперты оценили состояние воздуха в ЖК «ЗимаЛето»
По просьбам дольщиков компания Setl City организовала постоянное наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков Санкт-Петербурга.
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
29.06.2018 16:16
Новый формат онлайн-семинаров ГАРАНТ
Компания "Гарант" предлагает новый формат участия во Всероссийских спутниковых онлайн-семинарах и прохождения Программ повышения квалификации – трансляция на ПК или любое мобильное устройство клиента
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.06.2018 15:52
Аэрофлот открывает рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот с 1 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в два города Италии – Неаполь и Верону.
SetlGroup
29.06.2018 11:06
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Setl Group
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Холдингу Setl Group на уровне «B+». Прогноз изменения рейтинга – «Стабильный». В настоящее время международный рейтинг «В+» является наивысшим публичным рейтингом в России от S&P Global Ratings для девелоперских компаний.
ГК «Эталон»
29.06.2018 10:38
Студенческий стройотряд «Молоток» начал работу на объектах «Эталон ЛенСпецСМУ»
В июне студенческий строительный отряд «Молоток», созданный Службой госстройнадзора и Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, начал свою работу на объектах компании «Эталон ЛенСпецСМУ»
ГК «КВС»
28.06.2018 18:09
Квартиры для людей с мечтой уже в продаже
Скоро на берегу Финского залива появится жилой квартал бизнес-класса «Наутилус».
СК «Полис Групп»
28.06.2018 17:37
В ЖК «Полис на Комендантском» приступили к остеклению
В жилом комплексе «Полис на Комендантском», который компания «Полис Групп» возводит в Приморском районе Петербурга, выполняют остекление: осуществляется монтаж оконных и балконных блоков.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.