Ничья после первого тайма: Россия играет с Испанией

Первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира между Россией и Испанией завершился вничью. Встреча проходит 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

Счет открыл российский защитник Сергей Игнашевич — правда, забил он в свои ворота после неудачного столкновения с Серхио Рамосом. В концовке первого тайма счет сумел сравнять Артем Дзюба, который реализовал пенальти. Его назначили после того, как Пике нарушил правила в штрафной, коснувшись мяча рукой после углового.