Король Филипп VI приехал в «Лужники» на матч Испания — Россия

В Москве стартовал первый для России в истории матч плэй-офф чемпионата мира по футболу. С трибун за игрой наблюдает король Испании, глава FIFA и российский премьер-министр.

Фото: Ксения Потеева

На игру в «Лужниках» 1 июля приехал испанский монарх Филипп VI. Он, в отличие от Дмитрия Медведева, на стадионе один. Глава российского правительства наблюдает за игрой с супругой Светланой Медведевой. Между ними на трибуне сидит глава FIFA Джанни Инфантино. Владимир Путин на стадион не приехал.

Фото: Ксения Потеева

На 11-й минуте матча Испания открыла счёт — причем мяч в сетку ворот Акинфеева попал от ноги Игнашевича, который неудачно поборолся с Серхио Рамосом.

Напомним, Россия впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира.