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01.07.2018 17:23

Король Филипп VI приехал в «Лужники» на матч Испания — Россия

В Москве стартовал первый для России в истории матч плэй-офф чемпионата мира по футболу. С трибун за игрой наблюдает король Испании, глава FIFA и  российский премьер-министр. 

Фото: Ксения Потеева

На игру в «Лужниках» 1 июля приехал испанский монарх Филипп VI. Он, в отличие от Дмитрия Медведева, на стадионе один. Глава российского правительства наблюдает за игрой с супругой Светланой Медведевой. Между ними на трибуне сидит глава FIFA Джанни Инфантино. Владимир Путин на стадион не приехал. 

Фото: Ксения Потеева

На 11-й минуте матча Испания открыла счёт — причем мяч в сетку ворот Акинфеева попал от ноги Игнашевича, который неудачно поборолся с Серхио Рамосом. 

Напомним, Россия впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата мира.


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