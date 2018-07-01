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01.07.2018 16:54

Очевидцы: 7 солдат-срочников пострадали на военных соревнованиях под Муромом

Минимум семь солдат-срочников якобы пострадали во время ЧП на всеармейских соревнованиях понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2018» на реке Оке под Муромом, рассказали «Фонтанке» очевидцы 1 июля. Сам инцидент, по их словам, произошёл еще 29 июня.

Очевидцы уточнили, что грузовики с военными ехали на соревнования по песку друг за другом. К машинам были прицеплены некие устройства, похожие на понтоны. «Одно из них отцепилось, а так как трасса песочная, то там были клубы пыли и ничего не было видно. Первый автомобиль, который ехал следом, в эти понтоны врезался и началась цепная реакция, – сообщил очевидец. – Семь человек с переломами, у двоих человек еще ребра переломаны». 

По его словам, всех пострадавших быстро увезли, на место сразу приехала военная прокуратура. В пресс-службе Минобороны «Фонтанке» отказали в комментариях.

Конкурс полевой выучки понтонно-переправочных подразделений инженерных войск «Открытая вода» проходит ежегодно. По данным Министерства обороны РФ, в ежегодных соревнованиях принимают участие более 150 военнослужащих, задействовано 50 единиц специальной техники. Конкурсанты на соревнованиях преодолевают завалы и минно-взрывные заграждения, прокладывают дорогу для автомобильной и боевой техники и строят переправы через 300-метровую водную преграду.


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