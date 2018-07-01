Грузинские СМИ перепутали россиян и белорусов: при ДТП на Гомборском перевале российские туристы не пострадали

В ДТП с туристическим автобусом в Грузии россияне не пострадали. Как пишет 1 июля РБК со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии в стране.

МИД Белоруссии уже подтвердил, что в автобусе, который упал в овраг на дороге Тбилиси-Телави, были граждане этой страны. Пострадали 25 человек, у них травмы легкой и средней степени тяжести.

В результате ДТП в #Грузии с туристическим автобусом, перевозившим белорусских граждан, 25 человек получили травмы лёгкой и средней степени тяжести. Посольство в Грузии @BelarusGeorgia работает в контакте с пострадавшими. @tutby — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) 1 июля 2018 г.

Напомним, ранее грузинские СМИ сообщили, что при инциденте пострадали шестеро россиян. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, повлекшем причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительного ущерба.