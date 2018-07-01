Кокошники, танцоры фламенко и бурые медведи: столица готовится к матчу Россия - Испания

В 17 часов на столичной арене "Лужники" начнется игра 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании.

Перед началом матча "Фонтанка" решила посмотреть, как на этот раз болельщики команд решили показать свою национальную идентичность. Испанцы, по наблюдениям нашего фотокорреспондента, в большинстве своем предпочли обернуться в флаги. Впрочем, нашлась одна эффектная танцовщица фламенко.

Российские фанаты остались верны уже практически классическому дресс-коду: кокошники, ушанки и медведи. Впрочем, нашлись и оригиналы – человек-мяч, к примеру.