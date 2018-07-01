Автор «побега века», гангстер Редуан Фаид сбежал из французской тюрьмы на вертолете

Гангстер Редуан Фаид покинул тюрьму французского департамента Сена и Марна на вертолете. Об этом 1 июля сообщает Le Parisien.

Бежать преступнику помогли трое вооруженных сообщников, они скрылись на вертолете. Транспортное средство позже нашли в городе Гонесс возле Парижа, оно сильно обгорело. Возможно, у Фаида были сообщники и среди охранников тюрьмы.

Ce dimanche vers 11h30, le braqueur multirécidiviste s'est évadé de la prison de Réau https://t.co/z5o954BRcl pic.twitter.com/5JGrphs1g9 — Le Parisien | 77 (@LeParisien_77) 1 июля 2018 г.

Отметим, Редуан Фаид прославился как автор «побега века». В 2013 году он бежал из тюрьмы Секеден в Лилле. Гангстер взял в заложники пять человек и взорвал несколько ворот тюрьмы бомбами с динамитом. Преступник известен также громкими ограблениями по всему миру — от ЮАР до Колумбии. Чаще всего нападал Фаид на бронированные грузовики перевозчиков ценностей. В первый раз в розыск его объявили еще в 1995 году. В 1998-м его приговорили в Швейцарии к 20 годам заключения. Спустя 10 лет он вышел на свободу и даже написал автобиографию «Грабитель: из пригородов в организованную преступность». На ее основе в 2008 году сняли фильм. Фаид даже стал консультантом в кино. Он и сам — поклонник голливудских гангстеров. Преступник даже использовал маску хоккеиста — как у Роберта де Ниро в фильме «Схватка». Среди других любимых картин преступника — «Лицо со шрамом» Брайана Де Пальмы и «Бешеные псы» Квентина Тарантино.

Однако жизнь «гангстера на пенсии» Фаиду быстро наскучила. В 2011 году его снова арестовали по обвинению в ограблении, во время которого была убита 26-летняя сотрудница полиции. После этого и произошел «побег века» из тюрьмы Секеден. Позже его снова арестовали. Но 1 июля Редуан Фаид в очередной раз доказал, что тюремные стены удержать его не могут.