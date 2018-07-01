Кузяев и Дзюба сыграют с первых минут против Испании
Стал известен стартовый состав сборной России на матч 1/8 финала чемпионата мира против Испании 1 июля в Москве. Как сообщает пресс-служба российской команды, с первых минут на поле выйдут Акинфеев, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Жирков, Зобнин, Самедов, Кузяев, Головин, Дзюба.
Состав @TeamRussia на матч @FIFAWorldCup с @SeFutbol #ЧМ2018 #ВместеМыКоманда #esprus pic.twitter.com/gLo7aFQfTp
— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Матч пройдет на московском стадионе «Лужники», начало в 17:00. В прямом эфире игру покажет телеканал «Россия 1» и сайт Первого канала.
Напомним, сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 32 года. На групповом этапе россияне обыграли Саудовскую Аравию 5:0 и Египет 3:1, уступив только Уругваю 0:3.