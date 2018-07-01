Ветер в Петербурге сдул с дома крышу и уронил младенца

Уже сутки в Северной столице бушует непогода. На Типанова с крыши сорвало лист железа, а в Купчино ветер перевернул коляску с младенцем.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, на улице Типанова возле 19-го дома обошлось без пострадавших. Спасатели уже убрали металлический лист, который сорвало с крыши.

В Приморском районе упавшее дерево перегородило вход в парадную и «обняло» несколько машин во дворе 3-го дома по проспекту Авиаконструкторов.

Из-за ветра на улице Димитрова накануне пострадал грудной младенец. По информации «Фонтанки», его мама стояла в метре от коляски, когда порывом ветра ребёнка скинуло со ступенек возле универсама. Малыша увезли в больницу с травмой головы.

Утром, напомним, дерево упало на железнодорожные пути между станциями Ланская и Удельная. ОЖД пришлось отменить две электрички в сторону Выборга.

По прогнозу синоптиков, 2 июля в городе все ещё будет ветрено, порывы достигнут 18 м/с.