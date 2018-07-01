На митинги против пенсионной реформы вышли тысячи человек

Самые многочисленные акции протеста против повышения пенсионного возраста прошли в Омске и Челябинске. Задержаний на митингах не было.

По данным организаторов, в Омске на акцию протеста 1 июля вышли около 4,5 тысяч человек. Около двух тысяч протестовали на площади в Челябинске. В Томске, Оренбурге, Брянске и Иваново шествия и митинги собрали примерно по 500 человек.

В Челябинске на митинге против повышения пенсионного возраста около 2 тысяч человек pic.twitter.com/wLrSF6DhKb — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

Одиночная акция прошла и в столице — ростовчанин вышел на Красную площадь голый, прикрываясь табличкой с надписью «Обобрали до трусов». Оппозиционер постоял на улице пару минут, задержать его не успели. В Краснодаре парк, в котором сторонниками Навального был назначен митинг, полностью закрыли.

На Затоне сегодня в 11 пройдёт митинг против повышения пенсионного возраста, налогов и сборов. Какой-то «умник» придумал в связи с этим закрыть парк и затруднить жизнь людям. Перекрыли Мост Поцелуев, людям приходится идти в парк кругом через спорткомплекс Олимп. 📸 @evgeniisad. pic.twitter.com/QFg2OGYEsX — Туподар—Краснодар (@typodar) 1 июля 2018 г.

В Якутске оппозиционеров пытались заглушить громкой музыкой, но митинг все равно состоялся.

Митинг против повышения пенсионного возраста в г. Якутске прошел мирно, без задержаний и эксцессов, что доказывает – власть единственный источник провокаций.

Хочу напомнить, 02.07 местное отделение КПРФ устраивает митинг против повышения пенсионного возраста, приходите туда тоже pic.twitter.com/fFpb1K5M0z — Anatoly Nogovitsyn (@anatolynog) 1 июля 2018 г.

С утра ситуация не изменилась, все акции проходят без задержаний и каких-либо серьезных конфликтов. На митинги вышли не только сторонники Навального, но и представители парламентских партий — КПРФ, «Справедливой России» и даже ЛДПР.