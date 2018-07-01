Заложницу из московского «Дикси» освободили

Бойцы СОБРа освободили заложницу из московского магазина «Дикси», которую захватил вооруженный ножом мужчина.

Как сообщает 1 июля телеканал «360», трое бойцов забежали внутрь здания и спустя несколько минут вывели оттуда заложницу. По предварительной информации, у женщины ранено предплечье, ее госпитализируют.

Напомним, ранее сообщалось, что злоумышленник с ножом ворвался в магазин «Дикси» на Большой Академической улице в Москве, приставил нож к горлу 26-летней женщины и потребовал 300 тысяч рублей, а также встречи с ФСБ. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по Москве, нападавший задержан.