Стену дома в Приморском районе зафиксировали скобами

Металлические крепления на стене жилого дома на улице Щербакова зафиксировали работники аварийной службы утром 1 июля. Временная конструкция не даст отошедшей плите двигаться дальше.

На фасаде дома № 6 по улице Щербакова завершаются аварийные работы – несколько металлических скоб, с 1-го по 5-й этажи, зафиксированы между стеной общего балкона и отошедшими панелями. Как уже писала «Фонтанка», эта конструкция временная, позже облицовка будет заменена на всех 16-ти этажах.

Часть стены, напомним, отошла в конце июня, жильцов 10 квартир ненадолго эвакуировали в ближайшую школу, позже им разрешили вернуться домой. Однако инспекция показала, что несущие конструкции здания не задеты и опасности для жильцов и прохожих нет.