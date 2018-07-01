В РПЦ посоветовали не заводить отношений с иноверцами во время ЧМ-2018

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24» призвал россиян не выбирать себе в супруги представителей иной веры.

«Мы, священнослужители, не советуем нашим прихожанам выбирать себе вторую половину из иной религиозной традиции, и это связано именно с горьким опытом многих таких супружеских пар, в которых возникают трения, возникают споры, возникают противоречия на религиозной почве, особенно когда дети рождаются и нужно принимать решение, в какой религиозной традиции воспитывать детей», – ответил Иларион на вопрос ведущей про «детей мундиаля».

По его мнению, принадлежность обоих супругов к одной религиозной традиции — хоть и не гарантия успеха брачного союза, но шанс на него.

«Совместная церковная жизнь, совместная молитва, участие в богослужении — все это сближает людей. А если жена идет в воскресенье в церковь, а у мужа в пятницу намаз, если у мужа в воскресенье выходной, а у жены в субботу шабат, то это будет создавать определенные, а иногда очень значительные трудности», — пояснил митрополит.

И добавил, что «лучше найти вторую половину на сайте знакомств, чем в баре».

Журналистка «Фонтанки» лично проверила, как складываются знакомства с иностранными болельщиками в приложении Tinder во время мундиаля. Сразу после регистрации предложения выпить кофе и посмотреть на развод мостов посыпались на неё как из рога изобилия.