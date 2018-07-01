СМИ: Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Грузии

В аварии на Гомборском перевале в Грузии пострадали шестеро россиян. Об этом 1 июля пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

Издание уточняет, что некоторые грузинские СМИ пишут, что пострадавшие туристы прибыли из Белоруссии. Автобус марки Suzuki упал в овраг с трассы Тбилиси-Телави на Гомборском перевале. Шестерых пострадавших туристов госпитализируют в Телавскую больницу, сообщает «Интерфакс».

В МВД Грузии возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 276 УК Грузии («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб»).