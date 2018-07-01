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14:54 01.07.2018
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14:05
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СМИ: Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Грузии
13:46
Рабочая неделя в Петербурге начнётся с ветра и потепления
13:21
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13:10
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12:25
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12:21
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В ПДД с 1 июля внесли новые запрещающие знаки
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01.07.2018 13:53

СМИ: Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Грузии

В аварии на Гомборском перевале в Грузии пострадали шестеро россиян. Об этом 1 июля пишет РБК со ссылкой на местные СМИ. 

Издание уточняет, что некоторые грузинские СМИ пишут, что пострадавшие туристы прибыли из Белоруссии. Автобус марки Suzuki упал в овраг с трассы Тбилиси-Телави на Гомборском перевале. Шестерых пострадавших туристов госпитализируют в Телавскую больницу, сообщает «Интерфакс». 

В МВД Грузии возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 276 УК Грузии («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб»).


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