Дзюба собирается вывернуться наизнанку в матче с Испанией

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча против Испании в 1/8 финала чемпионата мира 1 июля в Москве.

«Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле. 95 минут, 100 минут — сколько надо будет. Нужно будет вывернуть себя наизнанку. Нужен будет этот командный дух. В футболе, чем он и прекрасен, в определенный день любая команда может обыграть любую. Если мы все выйдем и сыграем даже не на своем максимуме, а выше – на 200-300 процентов, то я уверен, что у нас будет шанс сделать этот исторический момент. Будет очень тяжело. Нужно будет терпеть, сохранять спокойствие. Физически мы чувствуем себя очень хорошо. Главное, чтобы эту поддержку, эти эмоции мы обратили в неимоверную самоотдачу. Надеюсь, футбольный бог будет за нас в этом матче. И будет неплохо, если госпожа Удача тоже будет за нас», – заявил Дзюба в интервью для пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА).

🗣"Я верю в то, что у нас будет шанс" О матче с Испанией #ESP рассуждает Артем Дзюба #RUS🎥👇 pic.twitter.com/5LfYnLOjlK — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 июля 2018 г.