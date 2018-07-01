В Петербурге с 1 июля выросли тарифы на услуги ЖКХ

С июля в Санкт-Петербурге выросли тарифы на коммунальные услуги и содержание жилых помещений.

Увеличение коснулось горячей воды, тепловой энергии, природного газа, водоотведения. Тарифы на эти услуги выросли в среднем на 4-7,5 %. Подробные цифры «Фонтанка» публиковала ранее. По расчетам Смольного, у петербуржца с семьей из трех человек квитанция подорожает на 89 рублей (+4,9 %) по сравнению с декабрем 2017 года. А в газифицированном доме прирост составит 30,48 рублей в месяц на каждого жителя квартиры, подсчитали чиновники.

Если в связи с повышением вам интересно, куда уходят деньги за коммунальные услуги, то прочитайте материал «Фонтанки» – как узнать, на что тратит деньги жилкомсервис.