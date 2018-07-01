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01.07.2018 12:56

Говорите быстрее – вас записывают

С 1 июля операторы связи обязаны записывать разговоры всех абонентов по мобильным и стационарным телефонам. Такие меры предусмотрены вступившим в силу так называемым «пакетом Яровой» и направлены на борьбу с терроризмом.
Говорите быстрее – вас записывают
Анна Исакова/ТАСС

Записанные разговоры должны будут храниться в течение шести месяцев. Внедрение аналогичного контроля за Интернетом – накопление фактически всего трафика, пока отложили до октября. Обещанного операторами связи многократного повышения тарифов пока не наблюдается.

Дорого и сердито

Сам федеральный закон, обязывающий операторов связи хранить всю передаваемую пользователями информацию (голосовую, а также текстовые, звуковые, видео- и иные сообщения), был принят еще в июле 2016 года. На внедрение новых требований выделялось почти два года. При этом срок хранения предстояло определить правительству России – по закону он не мог превышать шести месяцев со дня самого разговора (получения сообщения).

Создание систем накопления гигантских объемов информации участники рынка оценили в 5-10 трлн рублей, что превышает доходы всей отрасли за шесть лет. По расчетам Федеральной службы безопасности, расходы на закупку необходимого оборудования должны были составить 3 трлн рублей, еще полтора – создание сопутствующей инфраструктуры для размещения средств хранения и организация каналов связи. По утверждению операторов, в условиях низкой рентабельности деятельности реализация прописанных в «пакете Яровой» требований неминуемо обернется существенным повышением тарифов.

Не отрицая сложности ситуации, представители связного ведомства обещали снизить нагрузку, в том числе, сократив срок необходимого накопления информации. Кроме того, по уверению заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, отказ от хранения избыточных данных, в том числе интернет-видео, IPTV и ряда других видов трафика, на первом этапе внедрения «пакета Яровой» позволит на 80 % сократить емкость накопителей и, соответственно, расходы.

Горячее лето 2018-го

Правительство России лишь частично оправдало надежды связистов. Подписанное Дмитрием Медведевым постановление, вступившее в силу также сегодня утром, предписывает операторам хранить весь голосовой трафик не менее шести месяцев.

Опрошенные «Фонтанкой» операторы в целом заявили о готовности к реализации требований. Хотя в «Теле2» признали, что «по ряду направлений» пока еще ведется работа: «Сегодня мы по-прежнему ждем ряда подзаконных актов, которые пока не утверждены», – пояснили в пресс-службе компании.

В свою очередь «Мегафон» проводит тестирование нового оборудования в Нижнем Новгороде. Проект, по данным самого оператора, «еще не завершен и находится в стадии интеграции». В ПАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн») также сообщили о продолжающихся работах: «Определяются конфигурация системы хранения, ее территориальное распределение, порядок имплементации оборудования в текущую операторскую инфраструктуру, рассчитываются объем и порядок финансирования мероприятий. Перечень производителей оборудования в целом сформирован, поставщики оборудования будут определяться в рамках конкурсных процедур. Сроки и последовательность ввода оборудования в эксплуатацию уточняются с ответственными органами государственной власти», – констатировала пресс-служба оператора.

Положительно участники рынка оценивают импортозамещение – использование отечественного оборудования позволило существенно сократить расходы. По словам операционного директора ПАО «Мегафон» Анны Серебряниковой, в ближайшие пять лет они составят 35-40 млрд рублей. Это не менее 12 процентов прибыли от текущей деятельности (продаж). В «Билайне» вложения в «пакет Яровой» за тот же срок оценивают в 45 млрд рублей, из которых шесть планируется потратить в этом году. Такие затраты также соответствуют примерно 12 % полученной в минувшем году прибыли. В «Теле2» говорят о «десятках миллиардов рублей на ближайшие два-три года».

В свою очередь, президент ПАО «Ростелекома» Михаил Осеевский согласился оценить затраты только после утверждения Минкомсвязи технических требований, которых до сих пор нет. «Денег всегда жалко», – заявил журналисту «Фонтанки» глава крупнейшей телекоммуникационной компании.

Реализация «пакета Яровой» пока не отразилась на тарифах. Опрошенные операторы отмечают, что цены на услуги определяются исходя из конкурентной ситуации на рынке.

Russian Facebook

Кроме операторов связи хранить переписку пользователей также с 1 июля обязаны будут так называемые организаторы распространения информации в сети Интернет, то есть социальные сети, мессенджеры, блог-платформы и так далее.

Причем регламент исполнения таких требований, подписанный Дмитрием Медведевым 26 июня, распространяет их только на информацию российских пользователей. Идентифицировать владельцев аккаунтов сервисы должны по ряду критериев, в том числе используемому при регистрации или авторизации IP-адресу, географической привязке пользовательского гаджета, указанию российского телефонного номера и так далее. Причем уполномоченным структурам должна будет передаваться информация о пользователях, соответствующих хотя бы одному из перечисленных признаков. Таким образом, «под колпаком» окажутся, например, зарегистрированные «ВКонтакте» американцы и немцы, хотя бы на день приехавшие в Россию (в том числе на мундиаль).

Правда, большинство международных социальных сетей и мессенджеров, в том числе популярные Facebook, WhatsApp, Viber, Skype и многие другие, пока не включены в опубликованный Роскомнадзором реестр организаторов распространения информации. Таким образом, как минимум в настоящее время переписка россиян через эти сервисы будет недоступна для спецслужб. Но практика фактически принудительного включения в такой реестр мессенджера Telegram и проводимая надзорным ведомством кампания по его блокировке свидетельствуют, что ситуация может измениться. Ранее тот же Роскомнадзор заблокировал социальную сеть LinkedIn.

И юный октябрь впереди

Однако самый сложный вопрос – хранение интернет-трафика, пока не решен. Правительство России согласилось предоставить связистам отсрочку на внедрение новых требований в этой части до 1 октября и сократить срок накопления информации до 30 дней. В дальнейшем в течение пяти лет операторам предписывается ежегодно увеличивать объем хранилища на 15 процентов.

Правда, что именно нужно сохранять в архиве, – не ясно. Ведь большинство сайтов сегодня используют протокол HTTPS, исключающий возможность просмотра содержания передаваемой информации. То есть оператору связи доступны только так называемые метаданные – кто и с какого сайта, когда и сколько мегабайт скачал. Но точный адрес страницы, тип данных (видео, текст или иное), а также само содержание зашифровано, ключ есть только у пользователя и на сервере.

Поэтому некоторые участники рынка указывают на абсурдность вводимых требований: «Да, будем хранить гигабайты «мусора», – признает исполнительный вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Вымпел-Коммуникации» Михаил Якушев. В свою очередь в пресс-службе «Ростелекома» заявили, что знают технические способы решения вопроса, но отказались их разъяснить.

Реализация требований по накоплению интернет-трафика может многократно повысить затраты участников рынка. Михаил Осеевский предлагает компенсировать их за счет иностранных поставщиков контента, в том числе YouTube, Google, Facebook и других. По мнению главы «Ростелекома», такие компании зарабатывают на российских пользователях десятки миллиардов долларов, но не платят налогов и не вкладывают средств в инфраструктуру.

«Бизнес операторов сегодня не растет, тогда как идет гигантское перераспределение доходов рекламного рынка и контент-услуг. Сегодня мы стоим перед выбором: либо должны за счет своих денег обеспечивать скачивание большого объема информации, прежде всего развлекательного характера, либо сосредоточиться на более важных задачах развития общества. Да, мы хотим взять деньги с мировых лидеров – это потребность завтрашнего дня. Только за счет средств государства и телеком-бизнеса стоящие задачи не решить. У оператора должно быть законодательно закрепленное право регулировать трафик в зависимости от его приоритетности в интересах государства и общества. В частности, значительный объем трафика, который мы должны будем хранить в соответствии с «законом Яровой», приходится как раз на скачиваемое пользователями видео. Субсидировать деятельность крупных мировых игроков (Google, Amazon, Apple и так далее) я считаю неправильным. Если они хотят работать с российскими пользователями и получать рекламную выручку – будьте любезны платить тут налоги и участвовать в развитии инфраструктуры», – заявил Михаил Осеевский на состоявшемся в конце мая Петербургском международном экономическом форуме.

Родина слышит, родина знает

Кроме технических и экономических, реализация нового закона ставит и правовые вопросы. Ведь Конституция России гарантирует тайну связи и допускает раскрытие содержание переписки или прослушивание телефона только по судебному решению.

Порядок доступа к накопленной операторами информации сам «пакет Яровой» не регламентирует. В подзаконных актах содержатся лишь отсылочные нормы к законодательству РФ и необходимости сопряжения хранилищ со средствами обеспечения оперативно-разыскной деятельности (СОРМ). Тогда как такое оборудование, внедряемое связистами еще с середины 90-х годов, позволяет с помощью установленных в органах ФСБ и МВД России так называемых удаленных пультов без ведома самих операторов прослушивать любого абонента и получать любую информацию. Более того, представляя правила хранения переписки в социальных сетях, чиновники связного ведомства даже не отрицают, что они «позволят уполномоченным государственным органам получать и использовать такую информацию в деятельности по противодействию терроризму».

Поэтому правозащитники убеждены, что новый закон грубо нарушает конституционные права граждан. К тому же Европейский суд по правам человека уже признал существующую систему СОРМ нелегитимной. Но решение, принятое в Страсбурге еще два с половиной года назад, в России не исполняется.

Тем не менее некоторые юристы высказывают и нейтральные мнения, хотя попросив не называть себя. «Мне кажется, записывать все разговоры и переписку для борьбы с терроризмом бессмысленно, – убежден адвокат Т. – Преступники, скорее всего, используют для связи либо обеспечивающие конфиденциальность каналы (скажем, WhatsApp или Viber), либо гарантирующие шифрование программные средства. А вот помочь изобличить совершивших порой даже бытовые преступления «пакет Яровой» может. Скажем, многие пенсионеры стали жертвами мошенников, которые звонили от имени поликлиник и настаивали на покупке дорогостоящих псевдолекарств. Без записи такого разговора доказать умысел преступника почти нереально. Тогда как теперь полиция с согласия потерпевшего абонента или по санкции суда может легально изъять запись и представить ее в суд. Возникает риторический вопрос – внедрение такой системы на благо законопослушных россиян или нет?» – отмечает юрист.

Павел Нетупский, специально для "Фонтанки.ру"


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