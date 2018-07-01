Рейс в Аликанте из Петербурга задержали сонные испанские пилоты

Почти на сутки задержан вылет рейса авиакомпании Vueling из Петербурга в Аликанте. Испанским пилотам вовремя не позволил вылететь график работы, по которому летчикам пора было отдыхать.

О задержке рейса «Фонтанке» рассказали читатели, которым после ночи в аэропорту пришлось ехать обратно домой. Вылет, как сообщили нашему изданию в Пулково, назначен на половину восьмого вечера сегодня, 1 июля. Пассажиров кормят, часть осталась ждать вылета в терминале. Борт должен был отправиться в Испанию 30 июня в 22:05. По информации «Фонтанки», задержка произошла из-за графика полета пилотов и правил авиационной безопасности. Прежде чем везти в Аликанте сотню пассажиров, пилотам необходимо было отдохнуть. Оперативно связаться с испанской авиакомпанией не удалось.