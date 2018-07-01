В магазине «Дикси» в Москве мужчина с ножом захватил заложницу

Мужчина с ножом удерживает заложницу в магазине «Дикси» на Большой Академической улице в Москве 1 июля, сообщает «Эхо Москвы».

Очевидцы рассказали, что преступник приставил нож к горлу 26-летней женщины и потребовал 300 тысяч рублей. С прибывшими врачами психиатрической бригады нападавший общаться отказался.

«Мужчина лет 40. С бешеными глазами забежал в магазин и начал кричать, потом взял в заложники женщину, которая находилась в магазине», — рассказала телеканалу «360» сотрудница магазина.

По её словам, всем остальным находящимся в здании людям удалось выбежать.

Здание оцепили на расстоянии 100 метров. На месте происшествия находятся 10 машин полиции, три кареты скорой помощи и наряд МЧС.