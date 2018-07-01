Российскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотники

У авиабазы Хмеймим в Сирии российские военные уничтожили беспилотники неизвестной принадлежности. Об этом 1 июля пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс».

По данным издания, материального ущерба и пострадавших в результате инцидента нет. «Все дроны были ликвидированы штатными огневыми средствами российской авиабазы», – рассказал представитель авиабазы Хмеймим. Инцидент произошел накануне, 30 июня.