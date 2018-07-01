Российскую авиабазу в Сирии атаковали беспилотники
У авиабазы Хмеймим в Сирии российские военные уничтожили беспилотники неизвестной принадлежности. Об этом 1 июля пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс».
По данным издания, материального ущерба и пострадавших в результате инцидента нет. «Все дроны были ликвидированы штатными огневыми средствами российской авиабазы», – рассказал представитель авиабазы Хмеймим. Инцидент произошел накануне, 30 июня.
Справка:
Ранее ПВО уже удавалось предотвратить атаку беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Так, в ночь на 6 января 2018-го военные вывели из строя 13 дронов боевиков, которые должны были доставить взрывные устройства на базу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Ещё несколько малоразмерных летательных аппаратов сбили 24 апреля.