В ПДД с 1 июля внесли новые запрещающие знаки

Правила дорожного движения с 1 июля могут запрещать проезд автомобилей с недостаточно высокой экологичностью. Для этого в них были введены новые знаки дорожного движения.

В частности, в ПДД появились знаки «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей». Если экологический класс будет ниже, чем указан на знаке, то проезд будет запрещен.

При этом полицейских и машин других силовых, спасательных и аварийных служб нововведение не коснется. Контролировать соблюдение правил будут по камерам и с помощью инспекторов ГИБДД — по базам они смогут оперативно получить данные об экологическом классе любого автомобиля. В ПДД также были введены понятия гибридного и электромобиля.