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14:55 01.07.2018
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01.07.2018 11:42

В ПДД с 1 июля внесли новые запрещающие знаки

Правила дорожного движения с 1 июля могут запрещать проезд автомобилей с недостаточно высокой экологичностью. Для этого в них были введены новые знаки дорожного движения.

В частности, в ПДД появились знаки «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей». Если экологический класс будет ниже, чем указан на знаке, то проезд будет запрещен. 

При этом полицейских и машин других силовых, спасательных и аварийных служб нововведение не коснется. Контролировать соблюдение правил будут по камерам и с помощью инспекторов ГИБДД — по базам они смогут оперативно получить данные об экологическом классе любого автомобиля. В ПДД также были введены понятия гибридного и электромобиля.


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