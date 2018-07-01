Пятиклассников в Петербурге подозревают в насилии над детсадовцем

Двоих школьников в Красногвардейском районе Петербурга задержали по подозрению в сексуальном насилии. Фамилии пятиклассников полиции назвал отчим шестилетнего мальчика.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию мужчина обратился поздним вечером 30 июня, после рассказа пасынка о произошедшем накануне. По словам шестилетнего воспитанника детского сада, около полудня возле универсама в 50-м доме по проспекту Шаумяна он встретил двух подростков, учеников 5 класса разных школ. Двенадцатилетние приятели насильно вовлекли ребенка в сексуальные отношения. Их задержали спустя сутки в том же квартале.